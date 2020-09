Lorenzo Crespi ha paura per Adua Del Vesco fuori al GF Vip: “Il vostro silenzio è vergogna” (Di venerdì 25 settembre 2020) Lorenzo Crespi ha molta paura per Adua Del Vesco fuori dal Grande Fratello Vip e ha deciso di parlare e scagliarsi contro diversi vip, di cui ha fatto i nomi. Al Grande Fratello Vip è scoppiato un vero e proprio caso che sta spingendo i telespettatori ad indagare profondamente per scoprire nuovi dettagli. Viene chiamato … L'articolo Lorenzo Crespi ha paura per Adua Del Vesco fuori al GF Vip: “Il vostro silenzio è vergogna” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020)ha moltaperDeldal Grande Fratello Vip e ha deciso di parlare e scagliarsi contro diversi vip, di cui ha fatto i nomi. Al Grande Fratello Vip è scoppiato un vero e proprio caso che sta spingendo i telespettatori ad indagare profondamente per scoprire nuovi dettagli. Viene chiamato … L'articolohaperDelal GF Vip: “Ilè vergogna” proviene da www.meteoweek.com.

