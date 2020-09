Lorella Cuccarini replica a Zorzi: “Mai discriminato i gay. Ma non gli strizzo l’occhio” (Di venerdì 25 settembre 2020) Questa volta Lorella Cuccarini non se l’è fatta fa scivolare addosso. E dal suo account Instagram, ha replicato alle accuse di Tommaso Zorzi, influencer entrato nella Casa del GF Vip. Zorzi, gay dichiarato, durante una chiacchierata con i coinquilini ha espresso dure parole verso la conduttrice, responsabile, a suo dire, di omofobia verso le comunità LGBT. “Una str….” che “mi sta proprio sul ca…” e che “si è espressa contro i diritti gay centocinquantamila volte”. Immediata la replica di Lorella su Instagram. Solitamente non rispondo alle provocazioni, ma in questa occasione il silenzio potrebbe essere interpretato come un assenso e non posso permetterlo. Sono una persona onesta, ... Leggi su dilei (Di venerdì 25 settembre 2020) Questa voltanon se l’è fatta fa scivolare addosso. E dal suo account Instagram, hato alle accuse di Tommaso, influencer entrato nella Casa del GF Vip., gay dichiarato, durante una chiacchierata con i coinquilini ha espresso dure parole verso la conduttrice, responsabile, a suo dire, di omofobia verso le comunità LGBT. “Una str….” che “mi sta proprio sul ca…” e che “si è espressa contro i diritti gay centocinquantamila volte”. Immediata ladisu Instagram. Solitamente non rispondo alle provocazioni, ma in questa occasione il silenzio potrebbe essere interpretato come un assenso e non posso permetterlo. Sono una persona onesta, ...

abigailswisdom : RT @marioadinolfi: Tal Tommaso Zorzi al GF dice di Lorella Cuccarini che è una “stronza omofoba”. La Cuccarini, materna, risponde sui socia… - marioadinolfi : Tal Tommaso Zorzi al GF dice di Lorella Cuccarini che è una “stronza omofoba”. La Cuccarini, materna, risponde sui… - gianny0162 : RT @SecolodItalia1: Lorella Cuccarini replica a Zorzi: io omofoba? Sono contro l’utero in affitto, non contro i gay - adrianopulit : RT @adrianobusolin: 'Sono una str*** omofoba?' La lezione di Lorella Cuccarini a Zorzi, asfaltato - Marchet28717147 : RT @SecolodItalia1: Lorella Cuccarini replica a Zorzi: io omofoba? Sono contro l’utero in affitto, non contro i gay -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Cuccarini Gf Vip, Lorella Cuccarini e la replica a Tommaso Zorzi: «Se avessi un figlio gay...» Il Messaggero Gf Vip, Lorella Cuccarini risponde a Zorzi: “Mi ferisce molto”

Gf Vip, Lorella Cuccarini risponde alla stangata lanciata da Tommaso Zorzi ieri: “Mi ferisce molto”, le toccanti parole della conduttrice Eclettico, simpaticissimo e senza peli sulla lingua, Tommaso ...

Lorella Cuccarini replica a Zorzi: “Mai discriminato i gay. Ma non gli strizzo l’occhio”

Questa volta Lorella Cuccarini non se l’è fatta fa scivolare addosso. E dal suo account Instagram, ha replicato alle accuse di Tommaso Zorzi, influencer entrato nella Casa del GF Vip.

Gf Vip, Lorella Cuccarini risponde alla stangata lanciata da Tommaso Zorzi ieri: “Mi ferisce molto”, le toccanti parole della conduttrice Eclettico, simpaticissimo e senza peli sulla lingua, Tommaso ...Questa volta Lorella Cuccarini non se l’è fatta fa scivolare addosso. E dal suo account Instagram, ha replicato alle accuse di Tommaso Zorzi, influencer entrato nella Casa del GF Vip.