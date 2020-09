INPS, in arrivo l’aumento delle pensioni d’invalidità (Di venerdì 25 settembre 2020) Attraverso la circolare numero 107 del 23 settembre 2020, l’INPS lo ho reso ufficiale: a breve, le pensioni d’invalidità aumenteranno. Anche gli arretrati – dal 20 luglio 2020 – verranno pagati. A chi spetta l’incremento della pensione L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha specificato che l’incremento della pensione spetterà soltanto agli invalidi civili al 100%, anche ciechi e sordi assoluti, di età compresa tra i 18 e i 60 anni, ossia coloro i quali precedentemente non erano inclusi nella legge. Infatti, secondo la Corte Costituzionale il requisito anagrafico dei 60 anni di età – previsto dalla norma che l’organo di garanzia ha dichiarato illegittima – era irrazionale e discriminatorio. Restano invece esclusi gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Attraverso la circolare numero 107 del 23 settembre 2020, l’lo ho reso ufficiale: a breve, led’invalidità aumenteranno. Anche gli arretrati – dal 20 luglio 2020 – verranno pagati. A chi spetta l’incremento della pensione L’(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha specificato che l’incremento della pensione spetterà soltanto agli invalidi civili al 100%, anche ciechi e sordi assoluti, di età compresa tra i 18 e i 60 anni, ossia coloro i quali precedentemente non erano inclusi nella legge. Infatti, secondo la Corte Costituzionale il requisito anagrafico dei 60 anni di età – previsto dalla norma che l’organo di garanzia ha dichiarato illegittima – era irrazionale e discriminatorio. Restano invece esclusi gli ...

