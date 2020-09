In giro di sera con ascia e roncola: denunciato 40enne (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno denunciato un 40enne di Monteforte Irpino, ritenuto responsabile di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, la pattuglia ha intimato l’“Alt” al conducente di un veicolo che, in tarda serata, si aggirava con fare sospetto nei pressi di un noto esercizio pubblico di Mercogliano. L’anomalo atteggiamento manifestato dall’automobilista ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo. E all’esito di perquisizione gli operanti hanno rinvenuto nell’abitacolo dell’auto un’ascia e una grossa roncola. Alla luce delle evidenze emerse, per il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Mercogliano hannoundi Monteforte Irpino, ritenuto responsabile di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, la pattuglia ha intimato l’“Alt” al conducente di un veicolo che, in tardata, si aggirava con fare sospetto nei pressi di un noto esercizio pubblico di Mercogliano. L’anomalo atteggiamento manifestato dall’automobilista ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo. E all’esito di perquisizione gli operanti hanno rinvenuto nell’abitacolo dell’auto un’e una grossa. Alla luce delle evidenze emerse, per il ...

zaiapresidente : ?? “Io cerco di rappresentare il Veneto, e i veneti sono orgogliosi di andare in giro per l’Italia e sentir che si p… - irpiniatimes1 : 40ENNE IN GIRO DI SERA CON ASCIA E RONCOLA: DENUNCIATO - Luiza_Belu : RT @zaiapresidente: ?? “Io cerco di rappresentare il Veneto, e i veneti sono orgogliosi di andare in giro per l’Italia e sentir che si parla… - francesco_vamo : RT @zaiapresidente: ?? “Io cerco di rappresentare il Veneto, e i veneti sono orgogliosi di andare in giro per l’Italia e sentir che si parla… - Lorso66 : RT @zaiapresidente: ?? “Io cerco di rappresentare il Veneto, e i veneti sono orgogliosi di andare in giro per l’Italia e sentir che si parla… -

Ultime Notizie dalla rete : giro sera In giro di sera con ascia e roncola: denunciato 40enne anteprima24.it Venerdì 16 ottobre passa il Giro d'Italia, si cercano volontari

ROVIGO - L’amministrazione cerca volontari per presidiare le intersezioni stradali dove passeranno i corridori del 103° Giro d'Italia, in programma il 16 ottobre. Le associazioni di volontariato e soc ...

ROVIGO - L’amministrazione cerca volontari per presidiare le intersezioni stradali dove passeranno i corridori del 103° Giro d'Italia, in programma il 16 ottobre. Le associazioni di volontariato e soc ...