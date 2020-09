Harry «a disagio» in tv, Meghan Markle «predominante» (secondo il linguaggio del corpo) (Di venerdì 25 settembre 2020) Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sono recentemente tornati in televisione grazie ad uno show organizzato dalla rivista TIME, che li ha inseriti nella sua classifica delle 100 persone più influenti al mondo. Il principe britannico e l’ex attrice californiana si sono collegati dalla loro villa di Santa Barbara, affrontando senza troppi giri di parole la questione delle imminenti elezioni americane. Leggi su vanityfair (Di venerdì 25 settembre 2020) Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sono recentemente tornati in televisione grazie ad uno show organizzato dalla rivista TIME, che li ha inseriti nella sua classifica delle 100 persone più influenti al mondo. Il principe britannico e l’ex attrice californiana si sono collegati dalla loro villa di Santa Barbara, affrontando senza troppi giri di parole la questione delle imminenti elezioni americane.

ironic_sele : Vorrei proprio vedervi mentre vi pedinano, mentre vi accerchiano la casa, non avreste paura? Non vi sentireste a di… - sparklharry : Sinceramente che chiamate Harry coglione fate schifo al cazzo e state uccise. Io ieri sono arrivata a maiori alle 1… - louhugvme : me ne starei a casa perché non tutti siamo irrispettosi. preferisco incontrare Harry in strada a caso senza mancarg… - SOFTVLOU1S : Comunque sono felice perché faccio cagare in inglese, non devo sentirmi a disagio perché lui parla italiano T'AMM HARRY - kikikarev_007 : RT @gvldenloujs: Incontrare Harry così non ha senso. Bello vedere il vostro idolo sapendo di averlo messo a disagio. Così vincete fan dell’… -

Ultime Notizie dalla rete : Harry disagio Harry «a disagio» in tv, Meghan Markle «predominante» (secondo il linguaggio del corpo) Vanity Fair.it Harry «a disagio» in tv, Meghan Markle «predominante» (secondo il linguaggio del corpo)

Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sono recentemente tornati in televisione grazie ad uno show organizzato dalla rivista TIME, che li ha inseriti nella sua classifica delle 100 persone più influenti ...

Meghan Markle l’ha combinata grossa: vergogna per la Casa Reale

Meghan Markle e suo marito Harry continuano a creare imbarazzi alla Casa Reale inglese, nonostante vivano negli USA. Meghan Markle ed il Principe Harry sono una continua preoccupazione per la Casa Rea ...

Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sono recentemente tornati in televisione grazie ad uno show organizzato dalla rivista TIME, che li ha inseriti nella sua classifica delle 100 persone più influenti ...Meghan Markle e suo marito Harry continuano a creare imbarazzi alla Casa Reale inglese, nonostante vivano negli USA. Meghan Markle ed il Principe Harry sono una continua preoccupazione per la Casa Rea ...