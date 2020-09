Haftar è diventato un problema, ma i suoi alleati non lo mollano (Di venerdì 25 settembre 2020) Il maresciallo libico continua ad avere l'appoggio di Francia, Russia ed Emirati, nonostante sia visto come un ostacolo alla pace Leggi su ilpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Il maresciallo libico continua ad avere l'appoggio di Francia, Russia ed Emirati, nonostante sia visto come un ostacolo alla pace

I suoi più importanti alleati hanno infatti deciso di non scaricarlo, valutando che non ci fossero alternative migliori: negli ultimi anni Haftar è diventato una figura di enorme rilevanza in Libia, ...

Nelli Feroci: "I pescatori di Mazara ostaggi di Haftar e dell'Italia che annaspa"

Ostaggi di Haftar. Dipendenti da Turchia e Russia. L’Italia annaspa nel Mediterraneo, ed ora deve fare i conti con il sequestro dei pescatori italiani da parte delle milizie fedeli all’uomo forte dell ...

