Griglia di partenza F2 GP Russia Sochi 2020: Tsunoda in pole, Mick Schumacher 3°

È di Yuki Tsunoda la pole position al Gran Premio di Russia di Formula 2. Il pilota giapponese del team Carlin lotta e batte il compagno di squadra Jehan Daruvala per conquistarsi la prima casella della Griglia di partenza. Seconda fila da urlo con Mick Schumacher, leader del campionato, terzo davanti al suo rivale Callum Ilott. Servirà una rimonta, invece, a Lundgaard (6°) e Schwartzman (7°), anch'essi in lotta per il Mondiale.

GRIGLIA DI PARTENZA – GRAN PREMIO DI RUSSIA

PRIMA FILA
1. Tsunoda
2. Daruvala

SECONDA FILA
3. Schumacher
4. Ilott

TERZA FILA
5. Ghiotto
6. Lundgaard

QUARTA FILA
7. Schwartzman
8. Aitken

QUINTA FILA
9. Zhou
10. Mazepin

