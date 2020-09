Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci si sbottona sull'ex Flavio Briatore: "Tanti sacrifici per lui, sono dovuta diventare grande subito" (Di venerdì 25 settembre 2020) grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci inizia a sbottonarsi. La showgirl, entrata da una settimana nella casa di Cinecittà, si sta lasciando andare ai racconti di vita privata che la coinvolgono in prima persona. Sul divano insieme a Stefania Orlando e Matilde Brandi, la conduttrice televisiva ha parlato della sua tormentata storia con Flavio Briatore, da cui si è allontanata dopo anni di amore. Un legame che le ha regalato gioie e soddisfazioni, ma che l'ha costretta a cambiare stile di vita e modificare alcuni sogni professionali: Gestire un uomo come lui non è stato facile. L'ho aiutato in Tanti momenti difficili nella sua vita. Non ha mai preso un giorno per noi due e basta, era sempre quasi a lavoro. Ho ... Leggi su blogo (Di venerdì 25 settembre 2020)Vip 5,inizia arsi. La showgirl, entrata da una settimana nella casa di Cinecittà, si sta lasciando andare ai racconti di vita privata che la coinvolgono in prima persona. Sul divano insieme a Stefania Orlando e Matilde Brandi, la conduttrice televisiva ha parlato della sua tormentata storia con, da cui si è allontanata dopo anni di amore. Un legame che le ha regalato gioie e soddisfazioni, ma che l'ha costretta a cambiare stile di vita e modificare alcuni sogni professionali: Gestire un uomo come lui non è stato facile. L'ho aiutato inmomenti difficili nella sua vita. Non ha mai preso un giorno per noi due e basta, era sempre quasi a lavoro. Ho ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - itwasmeantobe_ : RT @goldvness: vedo persone che dicono, harry sta lí, harry sta là, harry sta qui, ma secondo me harry sta a casa sua a vedersi la diretta… - StraNotizie : Gabriel Garko al Grande Fratello Vip: è ufficiale - Carmen_Twittah : RT @5Alessia: ENOCK: “BUONANOTTE GRANDE FRATELLO.” GRANDE FRATELLO: “NOTTE” ???????????? #GFVIP -