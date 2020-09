«Grande Fratello Vip 5» | che cos’è davvero l’Ares Gate?

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 25 settembre 2020) Quello che doveva essere un segreto da niente, il punto di non ritorno di un amore finito cinque anni fa, si sta pian piano trasformando in qualcosa di più grande. Succede tutto grazie alle rivelazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra che, durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, iniziano a parlare per la prima volta dei motivi che li hanno portati a separarsi, adducendo l’esistenza di una struttura della quale entrambi facevano parte in passato. Una struttura oscura, una sorta di setta che coinciderebbe con la Ares Film, la società di produzione che ha firmato diversi successi di Canale 5, da L’onore e il rispetto a Caterina e le sue figlie. Le frasi sono talmente confuse e spezzettate che è difficilissimo ricostruire cosa sia effettivamente successo, fatto sta che alcuni volti noti come Barbara D’Urso hanno confermato l’esistenza di prove che potrebbero esplodere da un momento all’altro. https://twitter.com/Iperborea_/status/1308823760355680261