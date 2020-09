Gp Catalunya | Quartararo il più veloce nelle prime libere

(Di venerdì 25 settembre 2020) Fabioè stato il piùstamattina nella prima sessione di provein vista del motogp di Catalogna, in programma domenica sul circuito di Montemelò. Il francese della Yamaha Petronas in 1:40.431 ha preceduto l'attuale leader della classifica mondiale Andrea Dovizioso con la Ducati staccato di 430 millesimi e poi Joan Mir in sella alla Suzuki di 629. Quarto tempo per Maverick Vinales con la Yamaha a 674 millesimi, mentre il suo compagno di scuderia Valentino Rossi è stato ottavo a oltre un secondo, preceduto da Pol Espargarò (Ktm), Morbidelli (Yamaha Petronas) e Rins (Suzuki).

row_racing : Catalunya MotoGP: Quartararo dominates opening practice - MotoGP - Autosport - infoitsport : MotoGP 2020 di Catalunya, Quartararo si aggiudica le FP1 - infoitsport : MotoGP, GP Catalunya, Libere 1: Quartararo 1° al Montmeló, 2° Dovizioso, 8° Rossi - ilgladiatore36 : #MotoGP, #CatalunyaGP 2020: Risultati Libere 1: #Quartararo il più veloce, #Dovizioso 2° - sportli26181512 : MotoGP, Miller porta la visiera di Quartararo nel box al GP di Catalunya. FOTO: Fuori dai giochi domenica scorsa pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Catalunya Quartararo

Fabio Quartararo è stato il più veloce stamattina nella prima sessione di prove libere in vista del motogp di Catalogna, in programma domenica sul circuito di Montemelò. Il francese della Yamaha Petro ...Valtteri Bottas è stato il più veloce nelle due prove libere a Sochi per il GP di Russia. Più bagarre, invece, per quanto riguarda le Moto, di scena in Catalogna Il GP di Russia è uno dei preferiti di ...