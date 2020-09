Ghirardi: «Parma? Krause stia attento ai poteri forti» (Di venerdì 25 settembre 2020) Torna a parlare Tommaso Ghirardi, ex proprietario del Parma, a cinque anni dal fallimento della società emiliana, dalla retrocessione in B e dalla ripartenza in Serie D. L’imprenditore ha rilasciato un’intervista a Libero, tornando sui fatti dell’epoca. «La mia Leonessa (l’azienda di famiglia, ndr) è sanissima. Ho commesso un unico, grande errore, cedere il club … L'articolo Ghirardi: «Parma? Krause stia attento ai poteri forti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) Torna a parlare Tommaso, ex proprietario del, a cinque anni dal fallimento della società emiliana, dalla retrocessione in B e dalla ripartenza in Serie D. L’imprenditore ha rilasciato un’intervista a Libero, tornando sui fatti dell’epoca. «La mia Leonessa (l’azienda di famiglia, ndr) è sanissima. Ho commesso un unico, grande errore, cedere il club … L'articolo: «ai» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Torna a parlare Tommaso Ghirardi, ex proprietario del Parma, a cinque anni dal fallimento della società emiliana, dalla retrocessione in B e dalla ripartenza in Serie D. L’imprenditore ha rilasciato u ...

Siamo sempre restii a riportare le parole dell’ex presidente del Parma Tommaso Ghirardi (condannato a 4 anni), ma questa volta facciamo uno strappo alla regola, perché le “sparate” rilasciate al colle ...

Siamo sempre restii a riportare le parole dell'ex presidente del Parma Tommaso Ghirardi (condannato a 4 anni), ma questa volta facciamo uno strappo alla regola, perché le "sparate" rilasciate al colle ...