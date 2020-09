‘Gf Vip 5’, quarta puntata: il momento clou è la lettera di Gabriel Garko, continuano le discussioni tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe, Fulvio Abate contro tutti e i nominati sono… (Di sabato 26 settembre 2020) È stata decisamente intensa questa quarta puntata del Grande Fratello Vip 5, iniziata col botto e dominata da un momento destinato a entrare nella storia dei reality show: l’emozionante coming out di Gabriel Garko. Annunciato sin dall’inizio con grande pathos da Alfonso Signorini, il momento che ha visto protagonista l’attore è arrivato dopo l’incontro tra Adua Del Vesco e il fidanzato Giuliano, durante il quale le parole dei due innamorati hanno emozionato i compagni d’avventura della giovane che ha raccontato quanto la presenza del suo fidanzato sia stata importante nella lotta contro l’anoressia. Ancora emozionata la Del Vesco ha poi ascoltato la dolce lettera di ... Leggi su isaechia (Di sabato 26 settembre 2020) È stata decisamente intensa questadel Grande Fratello Vip 5, iniziata col botto e dominata da undestinato a entrare nella storia dei reality show: l’emozionante coming out di. Annunciato sin dall’inizio con grande pathos da Alfonso Signorini, ilche ha visto protagonista l’attore è arrivato dopo l’intra Adua Del Vesco e il fidanzato Giuliano, durante il quale le parole dei due innamorati hanno emozionato i compagni d’avventura della giovane che ha raccontato quanto la presenza del suo fidanzato sia stata importante nella lottal’anoressia. Ancora emozionata la Del Vesco ha poi ascoltato la dolcedi ...

