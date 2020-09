Galletti M5S | «In Toscana il nostro elettorato non ha digerito l’era gialloverde»

you_trend : ?? #TOSCANA - PROIEZIONE TECNE'-MEDIASET: GIANI (CSX): 48,5% CECCARDI (CDX): 39,8% GALLETTI (M5S): 6,1%… - you_trend : ?? #TOSCANA #EXITPOLL OPINIO-RAI: GIANI (CSX): 43,5-47,5% CECCARDI (CDX): 40-44% GALLETTI (M5S): 4,5-6,5% FATTORI (… - you_trend : ?? #TOSCANA #INTENTIONPOLL TECNE'-MEDIASET: GIANI (CSX): 44-48% CECCARDI (CDX): 41-45% GALLETTI (M5S): 4,5-8,5% Co… - MinarchistFerry : RT @EuropeElects: Italy, Tuscany regional election: Presidential election - 99.9% counted Giani (CSX-S&D|RE|G/EFA): 48.6% (+0.6) Cecca… - scannavo : @lorepregliasco @lucasofri Trascrivo dal Cattaneo: 'Il bacino del M5s-2019 sembra essersi diviso in due parti numer… -

Ultime Notizie dalla rete : Galletti M5S

Il Tirreno

Nel voto regionale in Toscana il bacino dei voti del M5s a Firenze si è diviso in maggioranza in due parti: il 33% ha scelto la candidata grillina Irene Galletti mentre il 45% ha votato a favore di Eu ...Le grandi sconfitte ora tentano il dialogo. In Puglia e in Toscana, dove le candidate del M5S Antonella Laricchia (nella prima foto) e Irene Galletti (nella seconda foto) hanno rifiutato un accordo ...