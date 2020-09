Fognini-Kukushkin in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di venerdì 25 settembre 2020) Fabio Fognini debutta contro Michail Kukushkin al primo turno del Roland Garros 2020. Lentamente il ligure sta ritrovando la forma migliore: ci vuole tempo per recuperare definitivamente dall’operazione alle caviglie. Ad Amburgo ha ottenuto il primo successo post-lockdown. La partita è in programma nella giornata di domenica 27 o lunedì 28 settembre, con orario ancora da definire. La copertura televisiva del torneo maschile e femminile è su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky e visibile su DAZN), mentre la diretta streaming è disponibile sulla piattaforma di Eurosport Player. Sportface.it vi terrà compagnia per tutto il torneo con highlights, cronache, approfondimenti e interviste esclusive. Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Fabiodebutta contro Michailal primo turno del. Lentamente il ligure sta ritrovando la forma migliore: ci vuole tempo per recuperare definitivamente dall’operazione alle caviglie. Ad Amburgo ha ottenuto il primo successo post-lockdown. La partita è in programma nella giornata di domenica 27 o lunedì 28 settembre, conancora da definire. La copertura televisiva del torneo maschile e femminile è su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky e visibile su DAZN), mentre laè disponibile sulla piattaforma di Eurosport Player. Sportface.it vi terrà compagnia per tutto il torneo con highlights, cronache, approfondimenti e interviste esclusive.

