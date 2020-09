Fienga: “Fonseca non è in discussione, siamo felici che Dzeko sia il nostro capitano” (Di venerdì 25 settembre 2020) Guido Fienga, amministratore delegato della Roma, ha parlato così del momento della società durante la presentazione di Pedro in conferenza stampa. Abbiamo preso Pedro affinché importi lo spirito vincente che gli ha permesso di fare una grande carriera e di cui la squadra ha bisogno. Fonseca non è mai stato oggetto di discussione per la società, con lui è cominciato un progetto e non capisco perché se ne sia parlato. Aver fatto il nome di Paratici è stato irrispettoso per lui e la Juventus, è il direttore sportivo di un avversario. Noi abbiamo bisogno di una figura per questo ruolo e la sceglieremo quanto prima. Dzeko è il nostro capitano e siamo felici che resti così, sappiamo il valore e la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 settembre 2020) Guido, amministratore delegato della Roma, ha parlato così del momento della società durante la presentazione di Pedro in conferenza stampa. Abbiamo preso Pedro affinché importi lo spirito vincente che gli ha permesso di fare una grande carriera e di cui la squadra ha bisogno. Fonseca non è mai stato oggetto diper la società, con lui è cominciato un progetto e non capisco perché se ne sia parlato. Aver fatto il nome di Paratici è stato irrispettoso per lui e la Juventus, è il direttore sportivo di un avversario. Noi abbiamo bisogno di una figura per questo ruolo e la sceglieremo quanto prima.è ilcapitano eche resti così, sappiamo il valore e la ...

