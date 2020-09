Enrico Letta: "Tornare al Mattarellum e dare voto ai 16enni" (Di venerdì 25 settembre 2020) AGI - "Io sono un irriducibile tifoso del Mattarellum, che ha dato la miglior governabilità al Paese". Lo afferma in un'intervista a 'La Stampa' l'ex premier Enrico Letta, il quale osserva che ora che "il governo si è stabilizzato" ed è "il momento di fare le cose necessarie" perché in ogni caso "il fronte euroscettico è tutt'altro che morto". "Il risultato" dice, "evita il tracollo del governo, ma non garantisce la sicurezza". Quanto alla legge elettorale, Letta sostiene anche che "va fatta insieme ad altri aggiustamenti costituzionali" ma "ne vorrei consigliare uno in particolare: si introduca il voto ai 16enni. I giovani sono pochi e sottorappresentati, diamo la possibilità ai ragazzi del Friday for future ... Leggi su agi (Di venerdì 25 settembre 2020) AGI - "Io sono un irriducibile tifoso del, che ha dato la miglior governabilità al Paese". Lo afferma in un'intervista a 'La Stampa' l'ex premier, il quale osserva che ora che "il governo si è stabilizzato" ed è "il momento di fare le cose necessarie" perché in ogni caso "il fronte euroscettico è tutt'altro che morto". "Il risultato" dice, "evita il tracollo del governo, ma non garantisce la sicurezza". Quanto alla legge elettorale,sostiene anche che "va fatta insieme ad altri aggiustamenti costituzionali" ma "ne vorrei consigliare uno in particolare: si introduca ilai. I giovani sono pochi e sottorappresentati, diamo la possibilità ai ragazzi del Friday for future ...

Per spiegare perché, quando guardiamo la capacità di ripresa di un Paese dopo una crisi come quella che stiamo vivendo, dobbiamo andare oltre il mero dato del Pil, lo statistico ed economista Enrico ...

