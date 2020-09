Dalila Nesci M5s | Di Maio e Crimi inadeguati Servono mozioni

(Di venerdì 25 settembre 2020) Onorevole, ‘Parole Guerriere’, di cui lei è animatrice, è la prima corrente dentro M5s? Possiamo usare questa definizione?Chiamateci come volete. ‘Parole Guerriere’ è un’area all’interno del Movimento 5 Stelle. È una delle tante anime, noi organizziamo convegni e abbiamo già una nostra mozione. Molti hanno definito ‘Parole guerriere’ un think tank e da quando sono stati annunciati gli Stati generali abbiamo deciso che avremmo proposto una nostra mozione per il futuro del Movimento 5 Stelle. È così che deve essere il nostro congresso: un confronto tra, votare sulla piattaforma Rousseau non è un passaggio imprescindibile.Grillina della prima ora, deputata al secondo mandato,...

MarceVann : RT @ADeborahF: Dalila Nesci 'il #M5S ha bisogno degli Stati Generali' #AdessoDibba #AdessoCongresso - MalangoneMario : RT @ADeborahF: Dalila Nesci 'il #M5S ha bisogno degli Stati Generali' #AdessoDibba #AdessoCongresso - Marco67181 : RT @ADeborahF: Dalila Nesci 'il #M5S ha bisogno degli Stati Generali' #AdessoDibba #AdessoCongresso - PioDag : RT @ADeborahF: Dalila Nesci 'il #M5S ha bisogno degli Stati Generali' #AdessoDibba #AdessoCongresso - sologiuma : RT @ADeborahF: Dalila Nesci 'il #M5S ha bisogno degli Stati Generali' #AdessoDibba #AdessoCongresso -

Ultime Notizie dalla rete : Dalila Nesci

Gazzetta del Sud

Onorevole Dalila Nesci, ‘Parole Guerriere’, di cui lei è animatrice, è la prima corrente dentro M5s? Possiamo usare questa definizione? Chiamateci come volete. ‘Parole Guerriere’ è un’area all’interno ...Tutto in una notte. Il futuro del Movimento 5 stelle viaggia via mail, in queste ore, per decidere se utilizzare una strada antica, quella del voto on line, per eleggere un nuovo capo politico, oppure ...