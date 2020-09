Coronavirus | De Luca | “Se aumentano i contagi chiuderemo tutto”

Leggi su dire

(Di venerdì 25 settembre 2020) NAPOLI – “Se non avremo dati tranquillizzanti nei prossimi giorni dovremo ricorrere senza esitazione a quanto gia’ fatto per fermare la movida, i luoghi di ritrovo. Se la curva continua a salire chiuderemo tutto perche’ se l’alternativa e’ tra avere morti in strada o fare una passeggiata, non ci sara’ alcun dubbio”. Lo ha annunciato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta su Facebook. “Stare senza mascherina – ha detto parlando dell’ordinanza che obbliga ad indossarla 24 ore su 24 anche all’aperto – e’ un lusso che non possiamo consentirci. Le alternative sono drammaticamente semplici: o decidiamo di convivere con il Covid fino al vaccino, ma allora dobbiamo rispettare regole rigorosissime, oppure l’alternativa inevitabile e’ la progressiva chiusura delle attivita’ economiche. Se nei prossimi tre o quattro giorni verifichiamo che la curva del contagio non si stabilizza e scende ma si aggrava, chiuderemo tutto“. Dopo l’ordinanza di ieri “ci saranno 24 ore di tolleranza. Polizia municipale e forze dell’ordine avranno una tolleranza minima. Poi devono partire le multe da mille euro”.