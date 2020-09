Concorso Straordinario per il ruolo, date prova scritta forse in Gazzetta martedì 29 (Di venerdì 25 settembre 2020) La prova scritta del Concorso Straordinario per il ruolo si svolgerà a ottobre. A confermarlo la Ministra Azzolina che, in Senato, ha confermato l’avvio delle procedure di selezione in autunno. Intanto il Ministero dell’Istruzione, con la nota 2703 del 7 settembre 2020, ha avviato le indagini per formare la Commissione di valutazione delle prove del Concorso Straordinario ruolo. E con un ulteriore avviso del 17 settembre, ha comunicato l’inizio delle operazioni di collaudo delle postazioni informatiche dal 21 al 24 Settembre. La prova scritta per docenti con almeno 3 anni di esperienza nella scuola secondaria di I e II grado può svolgersi in una o più giornate, a seconda del ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 25 settembre 2020) Ladelper ilsi svolgerà a ottobre. A confermarlo la Ministra Azzolina che, in Senato, ha confermato l’avvio delle procedure di selezione in autunno. Intanto il Ministero dell’Istruzione, con la nota 2703 del 7 settembre 2020, ha avviato le indagini per formare la Commissione di valutazione delle prove del. E con un ulteriore avviso del 17 settembre, ha comunicato l’inizio delle operazioni di collaudo delle postazioni informatiche dal 21 al 24 Settembre. Laper docenti con almeno 3 anni di esperienza nella scuola secondaria di I e II grado può svolgersi in una o più giornate, a seconda del ...

