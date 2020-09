Codogno | l’ufficiale medico dell’Esercito | “L’apertura delle scuole è un raggio di sole”

Leggi su dire

(Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA – “Mi sono venuti in mente i disegni e gli striscioni fatti dai bambini, appesi sui cancelli delle RSA dove prestavo servizio come medico. Quegli arcobaleni, quelle nuvolette e le scritte di speranza. Mi sento orgogliosissima e sono felice di essere tornata qui”. E’ una voce emozionata e piena di entusiasmo quella di Lucia Fallo, ufficiale medico dell’Esercito italiano che, raggiunta dall’agenzia Dire, ha raccontato l’emozione di essere di nuovo a Codogno, dove ha prestato servizio come Ufficiale medico, durante i mesi più difficili dell’emergenza Covid19. Questa volta lei e l’infermiere dell’Esercito italiano, con cui ha condiviso la missione, non torneranno per andare in ambulatorio o nelle residenze per anziani, ma per consegnare “220 agende scolastiche 2020-2021 dell’Esercito agli studenti delle classi terze medie dell’ Istituto comprensivo statale ‘Ognissanti’ e del paritario ‘Piera Andreoli’ di Codogno”.