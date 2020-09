Cassano: «I giocatori di grande qualità non vanno a genio a Conte» (Di venerdì 25 settembre 2020) Antonio Cassano ha parlato di Antonio Conte e del suo modo di giocare durante un collegamento per Sky Sport Antonio Cassano, ex calciatore di Milan e Roma, ha parlato di Antonio Conte durante un collegamento per Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni sull’attuale tecnico dell’Inter: «Ricordiamoci che Conte, quando è arrivato alla Juve, non voleva Pirlo. Voleva centrali Marchisio e Vidal e ad ogni scudetto vinto Pirlo glielo ricordava. Diciamolo. I giocatori di grande qualità non gli vanno troppo a genio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Antonioha parlato di Antonioe del suo modo di giocare durante un collegamento per Sky Sport Antonio, ex calciatore di Milan e Roma, ha parlato di Antoniodurante un collegamento per Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni sull’attuale tecnico dell’Inter: «Ricordiamoci che, quando è arrivato alla Juve, non voleva Pirlo. Voleva centrali Marchisio e Vidal e ad ogni scudetto vinto Pirlo glielo ricordava. Diciamolo. Idiqualità non glitroppo a». Leggi su Calcionews24.com

