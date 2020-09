Caso Suarez | legali Juventus in procura a Perugia

(Di venerdì 25 settembre 2020) Nuova giornata importante per il. Lo storico legale della, l’avvocato Luigi Chiappero, e la collega Maria Turco sono arrivati inper incontrare i pm che indagano sull’esame svolto dall’attaccante uruguaiano all’università per stranieri. Chiappero e Turco verranno ascoltati come persone informate sui fatti: la Turco è l’avvocato che ha materialmente seguito la pratica con il dg dell’università Olivieri (indagato) mentre Chiappero ha assistito a una delle telefonate tra la sua collega e lo stesso Olivieri.

Corriere : Caso Suarez, cosa rischia la Juventus? Si va dalla multa alla retrocessione - TgrRai : Caso Luis #Suarez, nelle intercettazioni della procura di #Perugia ci sarebbe anche Fabio #Paratici. Il direttore s… - pisto_gol : ??Secondo tre importanti quotidiani nazionali- LaRepubblica, Il Fatto Quotidiano e il Messaggero- nelle intercettazi… - MamuGentile : RT @massimozampini: Oggi alle 13.30 (anticipiamo perché poi presentano Morata) una grande puntata sul caso Suarez. Via i titoloni, le velin… - EgiziaP : RT @gadlernertweet: Ora che l'inchiesta di #Perugia sull'esame-farsa al calciatore #Suarez rivela l'interessamento di personaggi che contan… -

Nella giornata di oggi, i legali che si sono occupati del caso Suarez per conto della Juventus saranno sentiti a Perugia come persone informate sui fatti. In Procura è atteso a breve anche Fabio ...L'edizione odierna del Corriere della Sera ricostruisce la vicenda Suarez. Federico Cherubini è stato il primo a chiamare l'Università di Perugia per l'esame di Luis Suarez. A inizio settembre ...