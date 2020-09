Calciomercato Inter 25 settembre: dopo Vidal si punta Kantè, Candreva alla Samp (Di venerdì 25 settembre 2020) Calciomercato Inter 2020 2021- La sessione di Calciomercato estiva si prepara a entrare ufficialmente nel vivo dopo una stagione lunga, Interminabile e caratterizzata da diverse problematiche e punti Interrogativi. Di… Questo articolo Calciomercato Inter 25 settembre: dopo Vidal si punta Kantè, Candreva alla Samp è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 25 settembre 2020)2020 2021- La sessione diestiva si prepara a entrare ufficialmente nel vivouna stagione lunga,minabile e caratterizzata da diverse problematiche e puntirogativi. Di… Questo articolo25siKantè,è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Candreva alla @sampdoria, contratto fino al 2024: 2,5 milioni all’@Inter #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Salcedo al @HellasVeronaFC, prestito dall’@Inter con riscatto e controriscatto @SkySport #calciomercato - DiMarzio : Contatti in corso @sscnapoli @Inter per @vecino #calciomercato @SkySport - InterClubIndia : RT @NicoSchira: Il pressing del #Genoa sta facendo breccia in Andrea #Ranocchia. #Inter ha già dato il via libera alla cessione del central… - mr_kubra : RT @VittoRoto: L'annuncio ufficiale del passaggio di #Ranocchia al #Genoa dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana. [La Gazze… -