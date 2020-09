Cade dal secondo piano di un hotel e muore a soli 13 anni

(Di venerdì 25 settembre 2020) . Sul posto carabinieri e ambulanza, trovato il suo zaino di scuola Un ragazzo di13è morto stamanendo daldi una Bellaria Igea Marini (Rimini). La tragedia è avvenuta in una strada della zona mare … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

MediasetTgcom24 : Rimini, 13enne cade dal secondo piano di un hotel e muore - Zingariuosa : RT @znkee: Anche oggi a Roma c’è questo inedito fenomeno atmosferico: cade acqua dal cielo. La giunta capitolina è spaesata, la protezione… - TricomiF : RT @rimmel83837671: @AntoninoLogerfo E lui è quello che cade sempre giù dal pero . A sua insaputa.. #TANA_PER_FONTANA - vitcastagna : RT @rimmel83837671: @AntoninoLogerfo E lui è quello che cade sempre giù dal pero . A sua insaputa.. #TANA_PER_FONTANA - PorcoJudas : RT @znkee: Anche oggi a Roma c’è questo inedito fenomeno atmosferico: cade acqua dal cielo. La giunta capitolina è spaesata, la protezione… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade dal

Un violento nubifragio ha provocato grossi danni in tutta la città di Napoli: si segnalano alberi caduti e decine di chiamate ai Vigili del Fuoco. Stato di allerta a Napoli per il violento nubifragio ...Nubifragio a Napoli: crolla tettoia alla Pignasecca, ragazza ferita. Danni in tutta la città Dieci minuti di pioggia intensa hanno causato numerosi danni a Napoli: una ragazza ferita alla Pignasecca, ...