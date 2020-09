“Uomini e donne”, Gemma Galgani incontenibile: «Bacio umido, mi ha presa da dietro» (Di giovedì 24 settembre 2020) Volano i doppi sensi a ‘Uomini e donne’. A farlo notare non soltanto gli stessi opinionisti in studio, Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche il pubblico da casa, che riversatosi sui social si è dato un gran da fare in battute di ogni tipo. Protagonista ancora una volta lei, Gemma Galgani, la dama torinese del Trono Over, che viene corteggiata a destra e a manca. Tra gli ultimi arrivati, che vorrebbero farla innamorare, c’è un nuovo cavaliere, Paolo, 61 anni, tipo tenebroso, con cui ci si sarebbe stato un bel Bacio in un’esterna non ripresa dalle telecamere. leggi anche l’articolo —> “Uomini e donne”, Maria De Filippi furiosa contro un corteggiatore: «Te ne devi andà» VIDEO “Uomini e donne” Gemma ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 24 settembre 2020) Volano i doppi sensi a ‘Uomini e donne’. A farlo notare non soltanto gli stessi opinionisti in studio, Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche il pubblico da casa, che riversatosi sui social si è dato un gran da fare in battute di ogni tipo. Protagonista ancora una volta lei,, la dama torinese del Trono Over, che viene corteggiata a destra e a manca. Tra gli ultimi arrivati, che vorrebbero farla innamorare, c’è un nuovo cavaliere, Paolo, 61 anni, tipo tenebroso, con cui ci si sarebbe stato un belin un’esterna non ridalle telecamere. leggi anche l’articolo —> “Uomini e donne”, Maria De Filippi furiosa contro un corteggiatore: «Te ne devi andà» VIDEO “Uomini e donne”...

