«The Social Dilemma», su Netflix documentario choc cambia il modo di vedere i social (Di giovedì 24 settembre 2020) The social Dilemma, apparso da qualche giorno su Netflix: un documentario, presentato al Sundance, che tutti dovremmo guardare. Che i social e la tecnologia in generale tentino di manipolarci non è una novità. Sono anni che libri e inchieste lo vanno ripetendo. Ma se a dirlo sono proprio quelli che le manipolazioni le hanno messe in atto, beh, allora Houston abbiamo un problema. Di cosa parla «The social Dilemma» Diretto da Jeff Orlowski, già autore di importanti inchieste sul clima, il documentario esplora il modo in cui i prodotti più popolari di Internet funzionano grazie al monitoraggio del comportamento di noi utenti, per vendere ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 24 settembre 2020) The, apparso da qualche giorno su: un, presentato al Sundance, che tutti dovremmo guardare. Che ie la tecnologia in generale tentino di manipolarci non è una novità. Sono anni che libri e inchieste lo vanno ripetendo. Ma se a dirlo sono proprio quelli che le manipolazioni le hanno messe in atto, beh, allora Houston abbiamo un problema. Di cosa parla «The» Diretto da Jeff Orlowski, già autore di importanti inchieste sul clima, ilesplora ilin cui i prodotti più popolari di Internet funzionano grazie al monitoraggio del comportamento di noi utenti, per vendere ...

