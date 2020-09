Microsoft Flight Simulator otterrà un gigantesco aggiornamento 'a tutto Giappone' la prossima settimana (Di giovedì 24 settembre 2020) Il primo aggiornamento mondiale per Microsoft Flight Simulator è stato annunciato al TGS, con Microsoft che si rivolge direttamente al pubblico Giapponese grazie ad una revisione completa di come viene rappresentato il Giappone nel gioco.L'aggiornamento del contenuto gratuito arriverà il 29 settembre, portando con sé rappresentazioni più accurate di sei città Giapponesi basate sulla fotogrammetria ad alta risoluzione, sei aeroporti modellati a mano, nonché una gamma di monumenti storici e moderni iconici e una nuova mappa. Nel gioco arriveranno anche nuove sfide di atterraggio e un nuovo volo di scoperta.Tra le città aggiunte troviamo Yokohama, Tokyo, Takamatsu, Tokushima, Sendai, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 24 settembre 2020) Il primomondiale perè stato annunciato al TGS, conche si rivolge direttamente al pubblicose grazie ad una revisione completa di come viene rappresentato ilnel gioco.L'del contenuto gratuito arriverà il 29 settembre, portando con sé rappresentazioni più accurate di sei cittàsi basate sulla fotogrammetria ad alta risoluzione, sei aeroporti modellati a mano, nonché una gamma di monumenti storici e moderni iconici e una nuova mappa. Nel gioco arriveranno anche nuove sfide di atterraggio e un nuovo volo di scoperta.Tra le città aggiunte troviamo Yokohama, Tokyo, Takamatsu, Tokushima, Sendai, ...

