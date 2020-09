Lukaku: «Koulibaly è tosto, mi diverto quando gioco con lui. Conte è come un padre» (Di giovedì 24 settembre 2020) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista all’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku. Racconta la sua infanzia, il suo avvicinamento al calcio e le sofferenze economiche della sua famiglia. Motivo per cui ha deciso di fare il calciatore. Parla dell’Italia, dice di trovarsi “molto bene”. «E’ il miglior Paese in cui sia mai stato. Amo stare in Italia. Mi piacciono l’amore della gente, il rispetto. Io sono una persona che rispetta gli altri e quando incontro la gente mi piace parlare e stare con loro. Gli italiani mi hanno accolto molto bene e io sono grato a tutti. Anche il calcio italiano è un calcio che va bene per me, mi ha fatto migliorare in tutto. Ho voglia di crescere e voglio fare ancora di più per la squadra, il mister, la società e soprattutto per i tifosi». Su ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 settembre 2020) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista all’attaccante dell’Inter Romelu. Racconta la sua infanzia, il suo avvicinamento al calcio e le sofferenze economiche della sua famiglia. Motivo per cui ha deciso di fare il calciatore. Parla dell’Italia, dice di trovarsi “molto bene”. «E’ il miglior Paese in cui sia mai stato. Amo stare in Italia. Mi piacciono l’amore della gente, il rispetto. Io sono una persona che rispetta gli altri eincontro la gente mi piace parlare e stare con loro. Gli italiani mi hanno accolto molto bene e io sono grato a tutti. Anche il calcio italiano è un calcio che va bene per me, mi ha fatto migliorare in tutto. Ho voglia di crescere e voglio fare ancora di più per la squadra, il mister, la società e soprattutto per i tifosi». Su ...

