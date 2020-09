Lo smart working tiene ancora lontano dagli uffici più della metà dei lavoratori (Di giovedì 24 settembre 2020) I primi ad accusare lo svuotamento dei quartieri del terziario nelle grandi città sono ristoratori e baristi: facevano il grosso dei guadagni con le pause pranzo e ora faticano al tornare ai tempi pre ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 settembre 2020) I primi ad accusare lo svuotamento dei quartieri del terziario nelle grandi città sono ristoratori e baristi: facevano il grosso dei guadagni con le pause pranzo e ora faticano al tornare ai tempi pre ...

sole24ore : Smart working dal 16 ottobre, come cambiano le regole per la quarantena dei figli ?? - AnnalisaChirico : Domani tutti al seggio con la mascherina! Non c’è motivo per non recarsi a votare. Servono ottimismo e responsabili… - ricpuglisi : La polarizzazione creata dal #Covid19 consiste anche in questo: un 20% (?) di italiani ancora terrorizzati e il re… - Bobbio65M : RT @Davide38296157: Primo giorno di scuola per mio figlio al quarto anno di liceo...si opta per una lezione in modalità Smart Working...il… - StudioRigola : Smart working “semplificato” e congedi: le soluzioni per l’azienda e i lavoratori -