LIVE – Schio-Vigarano | Supercoppa femminile A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA

La Famila Wuber Schio inizia la Supercoppa 2020 di Serie A1 femminile tra le mura amiche del Palaromare. Il primo avversario sul cammino delle venete sarà il Dondi Multistore Vigarano. Un match sulla carta che vede ampiamente favorite le ragazze della Wuber, sempre protagoniste nelle ultime stagioni. La palla a due è in programma per le ore 20.00 di giovedì 24 settembre, DIRETTA LIVE su Sportface.

La Famila Wuber Schio inizia la Supercoppa 2020 di Serie A1 femminile tra le mura amiche del Palaromare. Il primo avversario sul cammino delle venete sarà il Dondi Multistore Vigarano. Un match sulla ...

LIVE – Venezia-Empoli, Supercoppa femminile A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA

Al Palaromare di Schio la Supercoppa 2020 di Serie A1 femminile inizia con il confronto tra la Reyer Venezia e l’USE Scotti Rosa Empoli. Nei pronostici della vigilia partono avanti le lagunare che vog ...

