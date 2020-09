La Donazzan (FdI) è la donna più votata del Veneto: “Io una figura femminile credibile” (Di giovedì 24 settembre 2020) Venezia, 24 set – Con 10.743 preferenze personali (oltre ai voti annullati perché espressi in liste diverse da quella di Fratelli d’Italia) Elena Donazzan è l’eletta donna più votata del nuovo Consiglio regionale del Veneto. “Tante donne mi hanno concesso il loro voto: tantissime signore hanno riconosciuto in me una figura politica femminile credibile” ha dichiarato la neo rieletta consigliere regionale. “Credo molte delle 10.743 preferenze che ho ricevuto arrivino proprio dalle donne”. Centrodestra: Donazzan primatista di preferenze a Vicenza Elena Donazzan non è solo la donna più votata in assoluto, ma anche il candidato di centrodestra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 settembre 2020) Venezia, 24 set – Con 10.743 preferenze personali (oltre ai voti annullati perché espressi in liste diverse da quella di Fratelli d’Italia) Elenaè l’elettapiùdel nuovo Consiglio regionale del. “Tante donne mi hanno concesso il loro voto: tantissime signore hanno riconosciuto in me unapoliticacredibile” ha dichiarato la neo rieletta consigliere regionale. “Credo molte delle 10.743 preferenze che ho ricevuto arrivino proprio dalle donne”. Centrodestra:primatista di preferenze a Vicenza Elenanon è solo lapiùin assoluto, ma anche il candidato di centrodestra ...

