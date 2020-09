Il caso Suarez non si ferma: spunta una frase shock su Paratici (Di giovedì 24 settembre 2020) Non si ferma il ciclone in merito allo scandalo dell’esame per conseguire il passaporto italiano di Suarez. Nelle intercettazioni, infatti, sarebbero emerse delle frasi scottanti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 24 settembre 2020) Non siil ciclone in merito allo scandalo dell’esame per conseguire il passaporto italiano di. Nelle intercettazioni, infatti, sarebbero emerse delle frasi scottanti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

pisto_gol : ??Secondo tre importanti quotidiani nazionali- LaRepubblica, Il Fatto Quotidiano e il Messaggero- nelle intercettazi… - Gazzetta_it : Caso #Suarez, spunta il reato di concorso in corruzione - FBiasin : La dichiarazione dell'avvocato Maria #Turco sul caso #Suarez. - witto04837232 : RT @Pistogolblasta2: Caso #Suarez, nelle telefonate spunta il nome di #Paratici e di colpo viene descritto non più come il dirigente #Juve… - ProfCampagna : @Fla_69M Le vaccate? Quali vaccate? Nel caso Suarez è sotto indagine? Quindi, di cosa mi dovrei lamentare? -