“I giocatori Nba indossano colletti di pizzo”. La Stampa dà per vera una bufala satirica (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – «Le notizie sono una cosa seria. Fidati dei professionisti dell’informazione. Scegli gli editori responsabili, gli editori veri. Scegli la serietà», recitava lo spot pubblicitario che nei mesi del lockdown impazzava sulle reti televisive nazionali e sul web. Seguiva una carrellata di testate giornalistiche, tra cui la blasonatissima Stampa, dalla comprovata serietà e metodo di verifica delle fonti. La stessa Stampa che ieri ha pescato un articolo dal famoso sito di satira web Babylon Bee e lo ha riportato come notizia vera. «Come se Massimo Giannini (il direttore de LaStampa) avesse preso una notizia di Lercio e l’avesse resa virale spacciandola per vera», fa notare la pagina Facebook L’Osservatore ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – «Le notizie sono una cosa seria. Fidati dei professionisti dell’informazione. Scegli gli editori responsabili, gli editori veri. Scegli la serietà», recitava lo spot pubblicitario che nei mesi del lockdown impazzava sulle reti televisive nazionali e sul web. Seguiva una carrellata di testate giornalistiche, tra cui la blasonatissima, dalla comprovata serietà e metodo di verifica delle fonti. La stessache ieri ha pescato un articolo dal famoso sito di satira web Babylon Bee e lo ha riportato come notizia. «Come se Massimo Giannini (il direttore de La) avesse preso una notizia di Lercio e l’avesse resa virale spacciandola per», fa notare la pagina Facebook L’Osservatore ...

