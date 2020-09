Due lauree in due mesi e 5 borse di studio internazionali: lo studente 25enne che vuole sconfiggere le malattie neurodegenerative (Di giovedì 24 settembre 2020) Lo scorso 20 luglio si è laureato in Medicina e Chirurgia e ora, due mesi dopo, ha discusso la sua tesi di laurea in Biotecnologie. Dopo aver ottenuto cinque borse di studio – di cui tre per Cambridge – nei prossimi mesi si laureerà anche in Ingegneria e Biotecnologie molecolari. Quattro lauree in pochi mesi sono l’obiettivo di Giulio Deangeli, 25enne di origini padovane che studia all’Università di Pisa, allievo della Scuola Superiore Sant’Anna. Il suo sogno è quello di sconfiggere le malattie neurodegenerative, come la Sla e l’Alzheimer. Ha ottenuto il massimo dei voti in entrambe la lauree, concludendo un percorso da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Lo scorso 20 luglio si è laureato in Medicina e Chirurgia e ora, duedopo, ha discusso la sua tesi di laurea in Biotecnologie. Dopo aver ottenuto cinquedi– di cui tre per Cambridge – nei prossimisirà anche in Ingegneria e Biotecnologie molecolari. Quattroin pochisono l’obiettivo di Giulio Deangeli,di origini padovane che studia all’Università di Pisa, allievo della Scuola Superiore Sant’Anna. Il suo sogno è quello dile, come la Sla e l’Alzheimer. Ha ottenuto il massimo dei voti in entrambe la, concludendo un percorso da ...

carlogubi : L'Italia non me l'hanno rubata i migranti o gli islamici 'invasori'. Me l'ha rubata la cultura clientelare, mafiosa… - Noovyis : (Due lauree in due mesi e 5 borse di studio internazionali: lo studente 25enne che vuole sconfiggere le malattie ne… - CiroArmenio : @PaolaFe29561888 Forse non sai che la ministra viene dal mondo della scuola. Due lauree, maestra di sostegno, vinto… - Gianni81979496 : @gianlucarossitv Coglione, guarda che la ministra dell'istruzione che tu alle 16:25 hai dato per ignorante, ha due… - voceditalia : Due lauree in due mesi per talento che vuole sconfiggere le malattie neurodegenerative -

Ultime Notizie dalla rete : Due lauree Due lauree in due mesi e 5 borse di studio internazionali: lo studente 25enne che vuole sconfiggere le… Il Fatto Quotidiano Seconda laurea in due mesi e media del 30 e lode per Giulio Deangeli, lo studente prodigio di Este

Due lauree in due mesi. Si aggiunge un nuovo e invidiabile record alla carriera di Giulio Deangeli, atestino di 25 anni, dell'Università di Pisa e allievo della Scuola Superiore Sant'Anna.

AL POLITECNICO DI MILANO SESSIONE DI LAUREA

A partire dalle ore 14:30 le commissioni di laurea esamineranno le tesi e ascolteranno le presentazioni dei candidati fisicamente presenti in aula. Chi invece non dovrà discutere la tesi, potrà scegli ...

Due lauree in due mesi. Si aggiunge un nuovo e invidiabile record alla carriera di Giulio Deangeli, atestino di 25 anni, dell'Università di Pisa e allievo della Scuola Superiore Sant'Anna.A partire dalle ore 14:30 le commissioni di laurea esamineranno le tesi e ascolteranno le presentazioni dei candidati fisicamente presenti in aula. Chi invece non dovrà discutere la tesi, potrà scegli ...