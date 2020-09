Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 24 settembre (Di giovedì 24 settembre 2020) I numeri coronavirus 24 settembre salgono rispetto alla giornata di ieri sia in termini di contagi che in termini di decessi. Dopo l’allarme lanciato oggi dall’Europa – che vede alcuni paesi a rischio impennata nuovi casi e morti peggio di come non fossero lo scorso marzo – in Italia la situazione rimanete comunque maggiormente sotto controllo rispetto agli altri paesi europei. Rimane – ovviamente – la necessità di comportarsi come le regole di distanziamento sociale comandano per mantenere buoni dati Covid. Le persone attualmente positive in Italia sono 46.780. Oggi i morti coronavirus sono 23 – dato che porta il totale dei decessi da inizio pandemia a 35.781 – mentre i nuovi contagi salgono a 1.786 nelle ultime 24 ore (per un totale di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 settembre 2020) I numeri24salgono rispetto alla giornata di ieri sia in termini di contagi che in termini di decessi. Dopo l’allarme lanciato oggi dall’Europa – che vede alcuni paesi a rischio impennata nuovi casi e morti peggio di come non fossero lo scorso marzo – in Italia la situazione rimanete comunque maggiormente sotto controllo rispetto agli altri paesi europei. Rimane – ovviamente – la necessità di comportarsi come le regole di distanziamento sociale comandano per mantenere buoniCovid. Le persone attualmente positive in Italia sono 46.780. Oggi i mortisono 23 – dato che porta il totale dei decessi da inizio pandemia a 35.781 – mentre i nuovi contagi salgono a 1.786 nelle ultime 24 ore (per un totale di ...

