Como | ecco il rinforzo per l’attacco

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 settembre 2020) A pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie C, quella delè una rosa che ha ancora bisogno di qualche tassello per poteri definire completa. La società lariana non si è mossa molto in fase di mercato, ma lo ha fatto in maniera oculata. Uno degli obiettivi del ds Ludi è quello di mantenere e consolidare il gruppo della scorsa stagione. In questi mesi di trattative, sono approdati sul Lario giocatori di esperienza per la categoria, ma l’impressione è che manchi ancora qualcosa, soprattutto in attacco. Per dare una mano al reparto offensivo è arrivato l’esperto Tommaso Arrigoni (svincolatosi dal Siena). Mentre l’innesto dell’esterno Giovanni Terrani (reduce da due finali playoff perse con Piacenza e Bari) porta imprevidibilità e brio al gioco di mister Banchini. C’è ...