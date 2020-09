Clima | appello Onu | l' emergenza è alle porte | serve azione rapida

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres mette in guardia sui rischi legati all'tica. 'Non abbiamo tempo da perdere, la risposta alla crisi; un', risoluta, ...

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres mette in guardia sui rischi legati all'emergenza climatica. "Non abbiamo tempo da perdere, la risposta alla crisi è un'azione rapida, risoluta, intensi ...Nella battaglia contro il riscaldamento globale, l’umanità è sempre più vicina alla sconfitta. Drammatico report di Wood Mackenzie. Anche la Iea in allarme: va decuplicata la spesa per la cattura dell ...