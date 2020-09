Calciomercato Sampdoria: arriva Bentaleb, accordo con lo Schalke 04 (Di giovedì 24 settembre 2020) La Sampdoria ha piazzato un colpo a sorpresa: in arrivo dallo Schalke 04 il centrocampista classe ’94 Bentaleb La Sampdoria si muove sul mercato. Dopo aver chiuso le operazioni per Keita Balde e Antonio Candreva, il club blucerchiato ha raggiunto un accordo con lo Schlake 04 per Nabil Bentaleb. Come riportato da Sportitalia, il centrocampista classe ’94 sarà un nuovo rinforzo per il tecnico Claudio Ranieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Laha piazzato un colpo a sorpresa: in arrivo dallo04 il centrocampista classe ’94Lasi muove sul mercato. Dopo aver chiuso le operazioni per Keita Balde e Antonio Candreva, il club blucerchiato ha raggiunto uncon lo Schlake 04 per Nabil. Come riportato da Sportitalia, il centrocampista classe ’94 sarà un nuovo rinforzo per il tecnico Claudio Ranieri. Leggi su Calcionews24.com

