Calciomercato Juventus, il rinnovo di Dybala è pronto: ecco quando arriverà (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo l'arrivo di Alvaro Morata il Calciomercato della Juventus potrebbe non essere finito, con ancora alcune cessioni ed acquisti che si configurerebbero in questi ultimi giorni della sessione. Ma oltre gli acquisti nuovi, sempre cari ai tifosi, i bianconeri devono sbrigare anche l'operazione per rinnovare il contratto di Paulo Dybala. Il numero 10, che sembrava pronto ad uscire l'estate scorsa, ora sarebbe pronto a legarsi alla Juventus a vita. Non è un caso che il suo agente, Jorge Antun, sia a Torino non solo per organizzare alcuni eventi di sponsorship ma anche per incontrare la dirigenza juventina e finalizzare l'accordo per il prolungamento di Paulo Dybala.

