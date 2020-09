Calciomercato – Affari e trattative 24 settembre – Chiesa vuole la Juve – Il Torino non molla Joao Pedro – Psg su Brozovic (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Calciomercato vede nascere sempre nuove trattative, mentre gli Affari si chiudono di continuo. Il colpo della giornata non è italiano ma viene dalla Liga, Suarez è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid. Chiesa vuole la Juve Federico Chiesa continua a volere la Juve e i bianconeri sarebbero pronti ad abbracciarlo, ma prima devono vendere Douglas Costa e l’operazione non è tanto facile, perchè il calciatore non vorrebbe lasciare Torino. In più c’è da soddisfare le richieste della Fiorentina che non accetterà offerte al di sotto dei 60 milioni. Il Psg segue Brozovic Il Psg segue Brozovic e lo vorrebbe portare a Parigi. ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilvede nascere sempre nuove, mentre glisi chiudono di continuo. Il colpo della giornata non è italiano ma viene dalla Liga, Suarez è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid.laFedericocontinua a volere lae i bianconeri sarebbero pronti ad abbracciarlo, ma prima devono vendere Douglas Costa e l’operazione non è tanto facile, perchè il calciatore non vorrebbe lasciare. In più c’è da soddisfare le richieste della Fiorentina che non accetterà offerte al di sotto dei 60 milioni. Il Psg segueIl Psg seguee lo vorrebbe portare a Parigi. ...

Arek Milik potrebbe andare a giocare in Premier League. Lo stallo nella trattativa con De Laurentiis per il trasferimento alla Roma potrebbe indirizzare il polacco verso il Tottenham. Gli Spurs si son ...

Mercato – Inter-Smalling, la situazione: Fonseca lo vuole, la Roma prende tempo. E trova un’alternativa

L’Inter è in ottimi rapporti con il Manchester United (ed è ovvio, dopo gli affari Lukaku e Sanchez) e Conte ha già manifestato di gradire il calciatore. I nerazzurri, allora, meditano l’inserimento.

