Balene spiaggiate in Tasmania: centinaia sono morte, eutanasia per alcuni esemplari, gravi ripercussioni dalla rimozione delle carcasse

"E' stata una decisione difficile", ha ammesso Kris Carlyon, biologo marino del dipartimento per l'Ambiente della Tasmania, annunciando di aver dovuto procedere all'eutanasia di quattro globicefali tra le centinaia spiaggiate sulle coste dello stato insulare a sud dell'Australia. La strage di Balene che si sta verificando in Tasmania è la peggiore nella storia del Paese. Ora per abbreviare la sofferenza dei cetacei, le autorita' sono state costrette ad abbattere almeno quattro Balene pilota che si erano spiaggiate due giorni fa sulla costa di Macquarie Harbour, nell'ovest della Tasmania. "Abbiamo cercato di liberarli e non e' andata bene: non ...

