Arresto Joshua Wong, Conte e Di Maio da che parte stanno? FdI: l'Italia richiami subito l'ambasciatore (Di giovedì 24 settembre 2020) L'attivista di Hong Kong Joshua Wong, leader dell'opposizione al governo espressione di Pechino, è stato arrestato con l'accusa di "assembramento illegale". Fratelli d'Italia chiede alla Farnesina di richiamare l'ambasciatore Italiano in Cina: "L'Italia di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio da che parte sta?" “Il presidente Conte e il ministro degli Esteri Di Maio da che parte stanno? Il titolare della Farnesina richiami il nostro ambasciatore Italiano in Cina e convochi l'ambasciatore cinese in Italia", dichiara in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio ... Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) L'attivista di Hong Kong, leader dell'opposizione al governo espressione di Pechino, è stato arrestato con l'accusa di "assembramento illegale". Fratelli d'chiede alla Farnesina di richiamare l'no in Cina: "L'di Giuseppee Luigi Dida chesta?" “Il presidentee il ministro degli Esteri Dida che? Il titolare della Farnesinail nostrono in Cina e convochi l'cinese in", dichiara in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio ...

