Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2020 ore 20 | 30

(Di mercoledì 23 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBREORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE A CAUSA DEL MALTEMPO SI RALLENTA TRA LA CASSIA E LA NOMENTANA E TRA NETTUNENSE E PRENESTINA NEI DUE SENSI PRESTARE ATTENZIONE SEMPRE CAUSA MALTEMPO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TANGEZIALE EST IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE RIMANENDO SULLA A24TERAMO SI RALLENTA TRA IL RACCORDO E LA BARRIERAEST IN DIREZIONE TERAMO SULLA CASSIA CON CODE PER INCIDENTE DA TOMBA DI NERONE E GIUSTINIANA DIREZIONE LA STORTA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO A SANT’ALESSANDRO IN ENTRAMBI I SENSI CODE A TRATTI SULLA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO NEI DUE SENSI SULLA ...