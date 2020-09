UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 24 settembre 2020 (Di mercoledì 23 settembre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 24 settembre 2020:Leggi anche: Il paradiso delle signore 5, anticipazioni di giovedì 24 settembre 2020Marina (Nina Soldano) ha avuto un aspro confronto con Lara Martinelli (Chiara Conti) e adesso è indecisa fra la voglia di proseguire con la realizzazione dello yacht destinato al magnate russo e le paure sul rischio d’impresa. Leonardo (Erik Tonelli) non intende arrendersi con Serena (Miriam Candurro). Intanto quest’ultima teme di verificare se la sua attuale sensazione sia giusta o no… Dopo la batosta ricevuta da Max Peluso (Francesco Paolantoni), Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) stenta a riprendersi; il ragazzo dovrà ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 23 settembre 2020)di Unalin onda giovedì 24:Leggi anche: Il paradiso delle signore 5,di giovedì 24Marina (Nina Soldano) ha avuto un aspro confronto con Lara Martinelli (Chiara Conti) e adesso è indecisa fra la voglia di proseguire con la realizzazione dello yacht destinato al magnate russo e le paure sul rischio d’impresa. Leonardo (Erik Tonelli) non intende arrendersi con Serena (Miriam Candurro). Intanto quest’ultima teme di verificare se la sua attuale sensazione sia giusta o no… Dopo la batosta ricevuta da Max Peluso (Francesco Paolantoni), Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) stenta a riprendersi; il ragazzo dovrà ...

