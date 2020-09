Ultime Notizie Roma del 23-09-2020 ore 18:10 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica primo piano il governo ha posto la fiducia sul DL covid in discussione al Senato Lo ha comunicato a Laura il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico dinca il presidente di turno Anna rossomando ha quindi sospeso per la convocazione della conferenza dei capigruppo che definirà la tempistica il decreto che scade il 28 settembre è stato varato a fine luglio per prorogare le misure urgenti legate la dichiarazione di emergenza epidemiologica da covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020 che contiene anche norme sul rinnovo degli incarichi di direzione di organi del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica 00100 di essere dimesso dall’ospedale berlinese dove era ricoverato per un avvelenamento l’oppositore Russo alexei ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica primo piano il governo ha posto la fiducia sul DL covid in discussione al Senato Lo ha comunicato a Laura il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico dinca il presidente di turno Anna rossomando ha quindi sospeso per la convocazione della conferenza dei capigruppo che definirà la tempistica il decreto che scade il 28 settembre è stato varato a fine luglio per prorogare le misure urgenti legate la dichiarazione di emergenza epidemiologica da covid-19 deliberata il 31 gennaioche contiene anche norme sul rinnovo degli incarichi di direzione di organi del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica 00100 di essere dimesso dall’ospedale berlinese dove era ricoverato per un avvelenamento l’oppositore Russo alexei ...

