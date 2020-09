UFFICIALE – Pobega e Farias sono due nuovi giocatori dello Spezia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Diego Farias e Tommaso Pobega sono due nuovi giocatori dello Spezia: è arrivato il comunicato UFFICIALE del club Due nuovi acquisti per lo Spezia di Vincenzo Italiano. sono ufficiali gli arrivi di Diego Farias e Tommaso Pobega. «Tommaso Pobega è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il centrocampista friulano arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dall’A.C. Milan». «Diego Farias è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. L’attaccante brasiliano arriva a titolo temporaneo con diritto di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Diegoe Tommasodue: è arrivato il comunicatodel club Dueacquisti per lodi Vincenzo Italiano.ufficiali gli arrivi di Diegoe Tommaso. «Tommasoè un nuovo calciatoreCalcio. Il centrocampista friulano arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dall’A.C. Milan». «Diegoè un nuovo calciatoreCalcio. L’attaccante brasiliano arriva a titolo temporaneo con diritto di ...

