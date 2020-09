Ucciso di botte: il pm chiede due ergastoli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCardito (Na) – Ergastolo con isolamento per Tony Essobti Badri e Valentina Casa, patrigno e madre di Giuseppe, il bimbo Ucciso di botte a 7 anni, il 27 gennaio del 2019 a Cardito (Napoli). Questa la requisitoria dei pm Paola Izzo e Giuseppe Sozio, durata più di quattro ore, si è svolta davanti alla III Corte d’Assise di Napoli, dove si sta celebrando il processo. Il movente del delitto è da ricercare nell’esaperazione del patrigno che accusava Giuseppe di fare troppo rumore. La sera dell’omicidio Giuseppe fu preso con la scopa e Ucciso e la mamma non si oppose. Il bambino agonizzò per ore senza che nessuno chiamasse i soccorsi: Badre e Casa si limitarono a massaggiarlo con una crema antidolorifica. Quando l’ambulanza arrivò, chiamata dalla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCardito (Na) – Ergastolo con isolamento per Tony Essobti Badri e Valentina Casa, patrigno e madre di Giuseppe, il bimbodia 7 anni, il 27 gennaio del 2019 a Cardito (Napoli). Questa la requisitoria dei pm Paola Izzo e Giuseppe Sozio, durata più di quattro ore, si è svolta davanti alla III Corte d’Assise di Napoli, dove si sta celebrando il processo. Il movente del delitto è da ricercare nell’esaperazione del patrigno che accusava Giuseppe di fare troppo rumore. La sera dell’omicidio Giuseppe fu preso con la scopa ee la mamma non si oppose. Il bambino agonizzò per ore senza che nessuno chiamasse i soccorsi: Badre e Casa si limitarono a massaggiarlo con una crema antidolorifica. Quando l’ambulanza arrivò, chiamata dalla ...

