Shannen Doherty | «forte come una guerriera» Parola di Jason Priestley

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La malattia di Shannen Doherty è stata resa nota dalla stessa attrice, che più volte ha voluto raccontare la propria lotta contro il cancro al seno. A dare, però, gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute della Brenda Walsh di Beverly Hills 90210 è stato Jason Priestley, amico ed ex compagno di set. «Cerco di sentire Shannen ogni mese, per controllare come stia e salutarla», ha detto a Studio 10 l’attore.