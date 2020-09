Sfilate di Milano al via | la moda vuole essere ottimista

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 23 settembre 2020) All’insegna di un cauto ottimismo. Potrebbe essere questo l’incipit giusto di un qualsiasi pezzo sulla Fashion Week Milanese numero 0 post Covid-19, quella consacrata alle collezioni per la Primavera-estate 2021. Una settimana della moda che ha preso timidamente il via – inutile negarlo, con molti meno giornalisti e buyer internazionali a occupare le prime file delle sfilate fisiche, circa un terzo rispetto al totale degli show delle griffe, molte delle quali hanno preferito la sicurezza delle presentazioni in formato digital, nelle sue diverse declinazioni – e che ha tutte le sembianze di una prova generale di quel che sarà o potrebbe essere.