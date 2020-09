Scontro De Gregorio-Sallusti su La7: “Perché chiama me per nome e tutti gli altri in studio per cognome?”. “Mi scusi, dottoressa” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Polemica a “Dimartedì” (La7) tra la giornalista Concita De Gregorio e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, che in un dibattito con Michele Emiliano, appena riconfermato presidente della Regione Puglia, si rivolge alla collega chiamandola per nome. L’ex direttrice dell’Unità non ci sta e rimprovera Sallusti: “Mi scusi, ma perché mi chiama per nome e io la chiamo per cognome?”. “Ah, mi scusi, dottoressa”, risponde il direttore de Il Giornale. “Mi basterebbe anche il cognome”, ribatte De Gregorio. “Cara professoressa – rincara Sallusti – dimenticavo che non vuoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Polemica a “Dimartedì” (La7) tra la giornalista Concita Dee il direttore de Il Giornale, Alessandro, che in un dibattito con Michele Emiliano, appena riconfermato presidente della Regione Puglia, si rivolge alla collegandola per. L’ex direttrice dell’Unità non ci sta e rimprovera: “Mi, ma perché mipere io la chiamo per cog?”. “Ah, mi, dottoressa”, risponde il direttore de Il Giornale. “Mi basterebbe anche il cog”, ribatte De. “Cara professoressa – rincara– dimenticavo che non vuoi ...

fattoquotidiano : Scontro De Gregorio-Sallusti su La7: “Perché chiama me per nome e tutti gli altri in studio per cognome?”. “Mi scus… - paoloangeloRF : Interessante scontro tra @concitadeg e @alesallusti -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro Gregorio Scontro De Gregorio-Sallusti su La7: “Perché chiama me per nome e tutti gli altri in studio per… Il Fatto Quotidiano Enrico Mentana a Piazzapulita: "L'inchiesta sulla Lega? Concita De Gregorio contro Salvini, saccente col ditino alzato"

L'inchiesta che dovrebbe inchiodare Matteo Salvini e la Lega? Quisquilie, o quasi. Enrico Mentana, intervistato da Corrado Formigli a Piazzapulita, affronta il tema dell'indagine che ha portato all'ar ...

Lo scontro tra Salvini e Carofiglio: “Anche questo sospiro fa parte delle tecniche da manuale…”

«Io sto pagando i debiti, non ho alcuna azienda con conti all’estero che possa nascondersi e non pagare», ha risposto Concita De Gregorio. Un duro botta e risposta tra Concita De Gregorio e Matteo Sal ...

L'inchiesta che dovrebbe inchiodare Matteo Salvini e la Lega? Quisquilie, o quasi. Enrico Mentana, intervistato da Corrado Formigli a Piazzapulita, affronta il tema dell'indagine che ha portato all'ar ...«Io sto pagando i debiti, non ho alcuna azienda con conti all’estero che possa nascondersi e non pagare», ha risposto Concita De Gregorio. Un duro botta e risposta tra Concita De Gregorio e Matteo Sal ...